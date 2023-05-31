彰化地院審理，依「透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪」判胡拘役40日（本報資料照片）

王思佳日前爆出假包疑雲，話題在社群媒體上不斷掀起熱議，有設計師、直播主站出來教民眾如何避開假包，但近日彰化知名「直播團隊」胡姓直播主，從淘寶購買「CHANEL」及「LV」金飾在直播販售，事後警方找上門將其移送法辦，彰化地院審理，依「透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪」判胡拘役40日。

網路直播興盛，直播內容五花八門，從食品、五金、日用品到名牌精品都能買得到，不少有名的直播主因為價格實惠、品質優良，在網路上擁有大批忠實粉絲，不過也有直播主販售假貨遭檢舉，爆發出不少爭議，甚至鬧上新聞版面。

判決書指出，彰化知名「直播團隊」胡姓直播主，從去年開始至今年2月間，在臉書直播販售假貨，從淘寶網購買知名品牌「CHANEL」及「LV」金飾，每條購買價格僅700元，但其在臉書以每條999元販售，各賣15條，犯罪所得共2萬9970元。

法官審酌，胡姓直播主多次透過網路方式販售侵害商標權商品，販售不特定顧客，破壞市場公平競爭，損害真正商標權人，經民眾下單購買到仿品後，向警方提出檢舉，經送鑑定確為仿品，考量仿冒商標商品數量、市值、犯罪動機等，依「透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪」判胡拘役40日，可上訴。

事實上該「直播團隊」爭議不少，過去胡男就曾開直播「尋仇」，找上在網路嗆他輸贏的許姓酸民，逼得許父出面喝斥兒子跪下求饒，該直播吸引超過5000人觀看；另外上月彰化永靖某宮廟進香回鑾遶境時，疑因1名劉姓男子打招呼太大聲，以致接駕的胡男不滿，竟率眾爆發大亂鬥事件，劉男慘遭圍毆，嚇壞參與接駕的其他民眾。