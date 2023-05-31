北市一名林姓婦人2021年10間陪丈夫到診所接受血液透析服務，因丈夫感到不適，林婦竟當場推擠已懷孕38週的護理師，指著她的孕肚咆哮「為妳的小孩積點陰德」，致護理師事後有宮縮頻繁、腹痛等傷害；法官依犯傷害罪，判處林婦有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，2021年10月20日，林婦隨丈夫前往北市某診所接受血液透析服務，期間林婦因不滿女護理師操作儀器之程序，竟徒手用力推擠已懷孕38週護理師的左肩，並手指她的肚子咆哮以：「為妳的小孩積點陰德，留點良心」等語，使護理師退步避讓，並受有宮縮頻繁、腹痛等傷害，以此強暴方式妨害護理師執行醫療業務。

事後護理師報警提告，檢察官依法起訴林婦。法庭審理時，林婦坦承不諱，法官勘驗護理師的婦產科診斷證明書、血液透析紀錄表等證據，認定林婦犯行。

法官審酌林婦陪同配偶接受血液透析服務時，因配偶稱感受不適，竟一時情緒失控而動手傷害已懷孕38週之護理師，致其受有傷害之犯罪動機、目的、手段，所為殊無足取；考量林婦終能坦承犯行，兼衡及其未能與護理師達成和解、未獲諒解之犯後態度等一切情狀，法官依犯傷害罪，判處林婦有期徒刑3月，得易科罰金。