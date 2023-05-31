臺慶科今天舉行股東會，臺慶科近幾年努力往高毛利及特殊製程新產品佈局，產品聚焦車用電子、網路通訊及高速運算三大市場，隨著車用電子及網通產品佈局逐漸發酵，讓臺慶科營運在全球總經環境不佳及產業庫存調整壓力下仍能維持水準。

臺慶科111年合併營收為52.91億元，年減14.2%，營業毛利為17.79億元，年減16.7%，合併毛利率為33.6%，年減1個百分點，稅後盈餘為10.38億元，年減13.2%，每股盈餘為10.11元，今天股東會通過每股配息6元。

就各產品來看，晶片類產品占營收比重為15.34%，線圈類產品占營收比重為65.48%，網路變壓器類產品占營收比重為18.14%；其他產品類則為1.03%。

受到傳統淡季及終端客戶持續庫存調整影響，臺慶科今年第1季合併營收為11.75億元，年減20.21%，稅後盈餘為1.77億元，年減41.97%，每股盈餘為1.74元，累計前4月合併營收為15.32億元，年減19.85%，臺慶科預估，第2季業績與第1季相近。

由於終端市場需求回溫緩慢，臺慶科謹慎看待下半年營運，不過臺慶科認為，下半年業績還是會比上半年好，今年車用產品佔比可望達25%。

為因應供應鏈移轉，臺慶科也決議赴馬來西亞設廠，新廠以生產車用電子與HPC相關產品為主，臺慶科也將發行13億元的可轉換公司債，以支應設廠及購置設備資金需求。