澳豐基金暴雷早已讓許多人蒙受鉅額虧損，如今再傳握有1000億元資金規模的澳豐金融集團倒閉，全台超過萬名投資人受害，被指為首腦的澳豐金融集團負責人董身達喊冤，自己只是掛名人頭，幕後黑手是旭暉金融集團（EASTHILL）主導。

澳豐基金事件早在2015年就有投資人舉報，違法販賣海外基金，但公司不受影響持續運作，最後在2022年底這場超過千億的騙局才正式爆開，投資人無法贖回本金也無法按時拿到利息。

鏡周刊報導，受害投資人表示，由於購買澳豐商品門檻是10萬美元起跳，有一定資金門檻，能投資的都是金字塔頂端，除媒體曾披露過駐世貿組織代表羅昌發夫婦踩雷及10家上市櫃企業中招外，前總統李登輝家族成員也曾持有澳豐基金，總受害人數超過1.3萬人，資金規模達千億。

澳豐案恐是千億天大騙局，包括銷售公司澳豐基金、2家外匯經紀商及金融產品發行公司都隸屬於旭暉金融集團，這也讓董身達跳出來喊冤，但董身達還是得負起應該承擔的責任。

金管會證期局副局長張子敏3月時曾說明，澳豐基金在國內非屬合法登記的境外基金，未經本會申請核准，不得於國內銷售私募，且兆富在國內也沒有註冊投信或投顧事業，或申請擔任境外基金總代理，該案已經移送檢調。