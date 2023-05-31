熱血續作《犯罪都市3》將於6月2日在台上映。（車庫提供）

馬東石最新動作鉅獻《犯罪都市3》在5月31日於韓國正式上映，首日上午8點，預售量逼近64萬張，預售率占比突破87％，比起《玩命關頭X》的1.5％的預售率整整多出58倍，也超越2019年《寄生上流》在韓上映首日，上午8點預售量50多萬張的紀錄。

《犯罪都市3》的成績同時是韓國電影暌違5年預售量突破60萬張的電影作品，超越了《與神同行：最終審判》、《軍艦島》當時上映首日上午8點的預售量，讓《犯罪都市3》躍升成為韓國電影影史上映首日預售率TOP1，這項紀錄也遠遠超越了去年韓國年度票房冠軍《犯罪都市2》預售量31萬張的紀錄。

另電影主演馬東石、李浚赫、青木崇高也特地錄製影片向臺灣觀眾問好，他們表示：「系列作中首次有兩名惡角同時登場，將展現更痛快的動作場面！希望大家能藉由無可取代的本作紓壓，請大家多多支持《犯罪都市3》！」電影6月2日在台上映。