喝咖啡有不少好處，也有不少人喜歡一早來杯咖啡提振精神，烏日林新醫院營養科主任姜秋月表示，剛起床時體內皮質醇濃度較高，因此喝咖啡的提神效果可能沒那麼明顯，但還是看個人體質不同而異。
喝咖啡好處多多，姜秋月說，咖啡因會刺激人體的中樞神經系統，讓人消除睡意提神醒腦，咖啡因吸收進入血流後會引起興奮，提神醒腦；提升代謝率，有助於體重控制；刺激腸道蠕動，幫助排便；抗氧化、抗發炎，保護心血管。
姜秋月提醒，喝完咖啡至咖啡因作用至少30分鐘，若是為了白天午睡後馬上提神，則可以午休小睡前喝，可以依自己日間作息做調整，一般也建議飯後喝減少對胃的刺激；若擔心早上剛起床皮質醇濃度高，可以起床1、2小時後再喝。
姜秋月說，咖啡的代謝至少要6到8小時，故建議最慢下午2到3點前喝咖啡，太晚喝容易影響
睡眠，但主要還是要看個人體質，另，雖然咖啡因有提振精神之效果，但過量食用可能造成心悸、睡眠障礙等問題，依據衛生福利部建議，每人每日咖啡因攝取量最好控制在300毫克以下，大約2到3杯咖啡，兒童及青少年則不建議食用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。