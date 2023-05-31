喝咖啡有不少好處，也有不少人喜歡一早來杯咖啡提振精神，烏日林新醫院營養科主任姜秋月表示，剛起床時體內皮質醇濃度較高，因此喝咖啡的提神效果可能沒那麼明顯，但還是看個人體質不同而異。

喝咖啡好處多多，姜秋月說，咖啡因會刺激人體的中樞神經系統，讓人消除睡意提神醒腦，咖啡因吸收進入血流後會引起興奮，提神醒腦；提升代謝率，有助於體重控制；刺激腸道蠕動，幫助排便；抗氧化、抗發炎，保護心血管。

姜秋月提醒，喝完咖啡至咖啡因作用至少30分鐘，若是為了白天午睡後馬上提神，則可以午休小睡前喝，可以依自己日間作息做調整，一般也建議飯後喝減少對胃的刺激；若擔心早上剛起床皮質醇濃度高，可以起床1、2小時後再喝。

姜秋月說，咖啡的代謝至少要6到8小時，故建議最慢下午2到3點前喝咖啡，太晚喝容易影響

睡眠，但主要還是要看個人體質，另，雖然咖啡因有提振精神之效果，但過量食用可能造成心悸、睡眠障礙等問題，依據衛生福利部建議，每人每日咖啡因攝取量最好控制在300毫克以下，大約2到3杯咖啡，兒童及青少年則不建議食用。