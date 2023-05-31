市府副秘書長金志聿分享，桃園市與台灣各地方政府所推動的許多智慧城市政策，可說是不亞於許多國際大城。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政今主持市政會議，接受環保局、水務局呈獻榮獲「美國智慧城市連結組織第7屆智慧50大奬（Smart 50 Awards）」。張善政說，桃園是亞洲唯一獲得雙料獎項肯定的城市，此榮譽十分難得，也是一個好的開始，感謝環保局、水務局投入智慧化監控設備的努力，也鼓勵其他族處再接再厲，期待有更多優秀的表現。

張善政表示，第7屆智慧50年度大獎（Smart 50 Awards）於今年5月15日舉行頒獎典禮，市府環保局、水務局分別以「空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」及「桃園市水務3D地理資訊管理系統」為題參賽，最終脫穎而出，成為本屆50大智慧科技城市之一，並由市府副秘書長金志聿率隊前往美國科羅拉多州丹佛市領獎。

張善政說明，環保局今年1月導入AI判煙的設備，藉由人工智慧學習模式監控工業區工廠，目前已即時監控19根煙囪。當AI判斷工廠排煙狀況異常時，可即時傳訊到監控中心，再由監控中心以E化派遣方式派員稽查，有效減少人力負擔；水務局運用AI技術，在施工前找出所有地下管線穿越、障礙等問題，避開其他管線以自動規劃最佳位置、深度等，大幅縮短施工時間，也降低遭遇施工障礙的風險，讓下水道順利完工。

張善政提到，本次市府團隊前往領獎，也與丹佛市政府進行智慧城市交流，相信許多政策都值得桃園參考；另外，除獲獎的環保局及水務局，包括交通局等單位近年在智慧城市領域亦有許多成果，市府將會逐步擴大推動「智慧桃園」的規模，鼓勵更多局處繼續努力、再接再厲，期待有更多優秀的表現。

市府副秘書長金志聿表示，市府團隊此次前往美國領獎，也把握機會與丹佛市政府進行交流，並看到許多智慧科技的呈現，包括救護車與消防車通行，可以控管紅綠燈號誌等；同時也發現桃園市與台灣各地方政府所推動的許多智慧城市政策，可說是不亞於許多國際大城，市府未來也將會持續努力。