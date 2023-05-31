【LIVE直播】侯友宜選辦明日成立！ 拜會立院黨籍立委意見交換最新畫面｜2023.05.31 @ChinaTimes

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（31）日前往立法院拜會，並與黨籍立委共進午餐。針對新冠疫情期間，新北市防疫政策屢遭中央批評一事，侯友宜痛斥被蔡政府修理；侯友宜也強調未說過自己反核電，並透露曾要求中央承諾核安一定要最高標準、核廢料妥善處理，但執政黨從來不對外承諾，使他無法對市民交代，侯直言他忍耐五年多，執政黨根本沒在聽。

侯友宜今提到，他遇到很多事情都是很忍耐，認為地方就是要多配合中央、盡量做，他身為新北市長，有責任對位在新北市的三個核電廠保持態度，並認為核安就要做到最高標準，核廢料要妥善處理，讓他對市民有交代，「如果做好，當然核電可以用」。他強調從來沒反對核電，但他拜託執政黨要處理好核廢料，但中央都不理他。侯友宜強調他理解核廢料沒能力處理、無法做到完美，但行政院或總統應該出來講一句話，讓他可以跟新北市民做交代，但經過蘇貞昌、陳建仁兩任閣揆都沒動作，「我忍耐五年多，根本沒在聽」。

此外，侯友宜也提到，在疫情期間，新北遇到很多問題需要中央政府協助，像是他首先提出入境普篩、帶口罩等，但中央都不聽更反修理他，稱健康的人不用戴口罩，原來是口罩不夠。侯友宜也表示「走過疫情，新北市民辛苦了」。