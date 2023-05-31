大陸女星練練以《延禧攻略》的愉妃打開知名度，古裝扮相典雅、氣質，讓人印象深刻，在現實生活中，練練穿時裝也超美，她日前以一襲亮黃色抹胸魚尾禮服現身芭莎年度派對紅毯，豪開深V的她，大方秀傲人北半球，養眼辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

練練演活《延禧攻略》個性隱忍、懦弱的愉妃，為了保護兒子五阿哥，一直謹慎、容忍地生活在復雜的深宮裡，也讓她以此打開知名度，接著在《皓鑭傳》、《大江大河2》、《尚食》等戲都有演出，而練練昨（30日）出席芭莎年度派對時，身穿亮黃色抹胸魚尾禮服、頂復古短捲髮亮相，胸口深V設計，讓她白嫩鎖骨、傲人北半球全都露，好身材超不科學。

練練身穿亮黃色抹胸魚尾禮服、頂復古短捲髮亮相。（圖／練練微博）

練練性感又不失古典美。（圖／練練微博）

練練這一身復古穿搭，性感又不失古典美，原來她身材這麼有料，微博還以「還記得延禧攻略的愉妃嗎」登上熱搜榜，可見話題超夯，練練今早也在微博發文：「能有被觀眾反覆提及、不斷惦念的角色，是演員的幸運！我是愉妃、是陶斯詠、是韋春紅、是陳昕兒，是演員練練！」

網友紛紛留言狂讚：「當時看延禧攻略都對愉妃印象深刻，復古風的黃裙真的很帶感，別把我美暈了」、「愉妃一臉苦瓜相，可比不上這個漂亮的小姐姐」、「太美了」、「好有女人味阿！」、「這身材真棒」。