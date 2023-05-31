為振興客庄產業及推廣客家飲食文化，桃園市政府與客家委員會合作舉辦「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，6月3日將在龍潭運動公園登場，經過審查共有30家餐飲業者入選，比賽當天需在龍潭市場採買食材現場烹煮，每組也將準備客家小炒50人份共計1500份供民眾試吃，也將邀請民眾擔任素人評審，評選出心目中客家好味道。

客家事務局指出，今年客家小炒全國爭霸賽北區初賽，吸引台北、新北、桃園及新竹縣市餐飲業者報名踴躍，30家入選業者中，有在地人氣餐館、複合式經營餐廳、特色私廚等，還有星級飯店加入競賽行列。比賽規需至鄰近的龍潭區第二公有零售市場購買比賽所需食材，現場烹飪則分為「在地傳統風味」及「創意風格」客家小炒，將評選出北區冠亞季軍、佳作及人氣獎，可分別獲得4萬至5000元不等獎金外，北區冠軍將晉級電視總決賽，並與中、南及東區冠軍得主一同競爭全國總冠軍的寶座。

今年北區賽事邀請國際廚藝評審司宛春、客家型男主廚邱寶郎、台菜界「阿發師」施建發、宜蘭礁溪寒沐酒店主廚郭偉鈞、廚藝老師張亞莉及2020客家小炒全國爭霸賽全國總冠軍「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲共同擔任評審工作。

活動當日除了精彩比賽活動，現場將由每隊參賽隊伍提供在地傳統風味客家小炒總計1500份供民眾免費試吃，現場還有市集攤位販售農特產及文創商品，邀請民眾一起參加活動度過愉快的周末。