日本人氣偶像山下智久與新木優子上周甫發布，將於6月25日、6月26日為宣傳新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台會粉絲，並連兩天舉辦電影特別放映暨見面會。兩場見面會限量1400張票，今日中午12點30分一開賣便瞬間秒殺、一位難求，可見演員自帶超人氣。

這一次，山下智久與新木優子的亞洲巡迴，除了台北之外，也將走訪香港、泰國、韓國等地，與各地粉絲分享這部浪漫唯美、充滿正能量的愛情電影。片中山下智久扮演對作品總是全力以赴、以漫畫為職業的作者，某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，卻沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝。

劇情直轉及下，山下智久突然病倒漸漸失去視力，除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母，眼前一片黑暗的他被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。就在這時，扮演耳朵失聰的忠實漫畫迷新木優子登場並拯救了他，於是，「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。