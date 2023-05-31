瑞士警方多年來展開機密執法行動，利用一名網路化名「忍者龜」（Ninja Turtle）戀童癖男子的身分，揪出全球2200多名兒童性犯罪者和兒童色情片網站用戶。

據新聞網站「新聞24」（news24）報導，瑞士警方在2012年接獲情報，指一名住在瑞士北部阿爾高州（Aargau）的男子化名為「忍者龜」，在網絡分享平台匿名傳播兒童色情片。

瑞士警方追踪到這名「忍者龜」，是一名62歲的德國男子。這名男子在2015年被定罪。不過，警方繼續利用他的身分，揪出其他的戀童癖者。

瑞士警方發表聲明稱，這項行動取得成功，警方在瑞士、克羅埃西亞、巴西、法國和西班牙等地逮捕了2000多名戀童癖者，當中有些還涉及虐待兒童。

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