劉偉龍強調，新的經營團隊董事成員立場會是將不該賣、不該買以及影響股東權益的相關決議都收回來，像是賣全家持股以及投資街口等議案，都將透過所有可能的法律途徑尋求方法保護股東。

泰山由市場派召集的112年第二次股東臨時會今天登場，龍邦董事長劉偉龍擔任主席，全面改選董事結果出爐，由龍邦獲得5席董事，包含1席獨立董事，席次過半，正式拿下泰山經營權。

泰山經營權變天，市場派大股東、龍邦董事長劉偉龍拿下最高票，他在股東會結束受訪時表示，今天結果「還算滿意」，至於何時召開第一次董事會推選董事長，則還要再跟律師商議。

另外，原定7月17日擬配發每股新台幣4元現金股利，股東關心是否會有變數。劉偉龍指出，凡事一切以股東最大利益為依歸，賣掉重要資產發放股利，一次性發完就沒有了，還是把最重要的資產爭取回來，讓股東享受長期利益而非短期利益，這部分需衡量最大利益後再做決定。