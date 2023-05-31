現代社會啃老族越來越多，一名女網友抱怨，弟弟台大畢業後工作不穩定，一下玩音樂、一下想開餐飲店，但又嫌餐廳打工太累放棄，之後無業的弟弟認識一群「泡茶」的朋友，茶會的師父要他們喝「量子茶」調養身體，泡茶的水也要特別買，每個月花在喝茶的錢3、4萬跑不掉，全部支出都跟爸媽拿。

原PO日前在PTT女版發文，弟弟無業一陣子後開始住家裡，突然認識一群泡茶的朋友，加入茶會，也是惡夢的開始，茶會的師父聲稱看得見每個人的磁場，要喝他們的「量子茶」調養身體，但茶葉來源不明，泡茶水也要特別買，弟弟每個月泡茶就要花3、4萬元，還無償去茶會幫忙，後來更搬到茶會的新據點當員工，提供宿舍，一個月1萬2000元沒勞保。

原PO說，弟弟所有支出都向爸媽要錢，穿髒的衣服帶回家要媽媽洗，車貸要爸媽付，每個月還跟爸媽拿5萬元，但爸媽也不敢斷金援，怕弟弟去外面亂借錢。原PO感嘆，爸爸身體不好，已經65歲退休年齡，為了弟弟還想繼續賺錢，不懂弟弟這麼聰明怎麼會變這樣，怕到不敢生小孩。

對此，網友紛紛留言：「啃老族根本是爸媽自己寵出來的」、「真的無解， 拍拍」、「學歷不錯+邪教洗腦+尼特啃老，怎麼雷同的劇情一再上演」、「弟弟就是逃避吧 台大畢業沒成就，說出來自己都很阿雜，那邪教就是浮木罷了」。