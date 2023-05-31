這個月，俄羅斯職業男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev）才在羅馬大師賽拿下個人生涯首座紅土賽事冠軍，但來到法國網球公開賽，首輪6比7（5）、7比6（6）、6比2、3比6、4比6敗給巴西選手懷爾德（Thiago Seyboth Wild），第五度在法網一輪遊。

賽後麥維德夫點出在紅土場地比賽的不易之處，他認為球變得比較重，還要適應強勁風勢，實在很不簡單，而自己面對的對手，則是比較容易打出強力的球，自己在回擊不夠強勢的劣勢下，就會比較掙扎。

儘管法網又一次提前出局，麥維德夫仍屬於他的幽默感，來找到一些正面想法，就是他的紅土賽季告一段落，今年可以不用吃土了，而且自己還有在羅馬大師賽拿到一座冠軍，「雖然法網只一次打進8強、一次第四輪，還有很多次兵敗第一輪，我還是挺快樂的啦，因為風、乾燥的球場，比賽中我大概到第3局都滿嘴紅土了，我實在不愛這種感覺。」

「我不知道其他是不是愛吃紅土，但紅土也會被風吹的散落在包包裡、鞋子裡、襪子裡，紅土賽季結束後都可以把這些丟進垃圾桶了，但我想應該有些人是很愛這樣的感覺的，但我不。」麥維德夫這麼說，「所以我很高興我的紅土賽季結束了，會享受一些好時光，人總是要找些正面能量。」