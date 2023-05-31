豐謙（5523）建設今（31）日股東會順利改選新一屆董事會，由袁玉麒續任董事長；豐謙2022年稅後純益4.69億元，EPS3.03元，股東會通過每股配息1.5元。

豐謙建設股東會也宣布，今年5月與國家住都中心簽訂新竹市「建功高中南側地區公辦都更案」，將在商業區規劃6棟地上30層商場與集合式住宅大樓，其中1棟由住都中心分回作為社會住宅使用，全案投資額約170億元。

豐謙建設董事長袁玉麒表示，都更案目前正在規劃階段，看好未來都市更新潛力，該案鄰近新竹市清華大學、竹科，將會規劃大型零售商場、住宅等，全案預計2030年有望完工。

豐謙建設多年來採取新竹、台中雙軌並行推案策略，2023年下半年預計推出總銷20億元的台中東區「頂橋子頭段」住宅大樓案，以及總銷合計約50億元的台中市單元5「南屯區鎮幅段」與北屯區14期「仁平段」雙建案。