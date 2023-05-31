國內進入第四波新冠疫情，但口罩令持續鬆綁，疾病管制署日前宣布今（31）起再度調整相關規範，僅剩3類場所強制戴口罩，包括醫療機構、醫事機構和老人福利機構。疾管署發言人羅一鈞表示，待這一波疫情下降、預計7月會再檢討口罩政策。

根據疾管署公告，5月31日起進入下列指定場所應戴口罩，包括醫療機構（醫院、診所及醫療機構）、醫事機構（藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家）以及老人福利機構（長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構）。

國內近一周每日平均新增209例新冠肺炎併發症病例，較前一周微幅上升。羅一鈞指出，因應近期新冠疫情有升溫現象，醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為感染後易導致嚴重併發症或死亡之脆弱族群，為保護民眾及機構人員健康，維持強制戴口罩措施。

疾管署公告說明，上列指定場所不戴口罩之例外情形包括，飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動；如有違反者，依據傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，由地方主管機關視違規情節裁處。

羅一鈞30日表示，新冠肺炎第四波疫情仍處於上升階段，各項指標目前尚未看到反轉跡象，預估到6月仍然處於高點。他今天進一步說明，預計7月份、這波疫情趨勢明顯下降時，會再針對口罩政策進行檢討。