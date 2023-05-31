民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，日前在記者會中宣布要合作提名時事評論員李正皓、立委林昶佐前助理吳崢、民進黨前副祕書長林飛帆等人參選立委。對此，國民黨台北市第七選區立委候選人、市議員徐巧芯認為，賴清德並不在意這些人有沒有選上，他徵召這些人的目的，是要組建屬於自己的禁衛軍。

民進黨這份號稱刺客的立委提名名單，近日引發熱議，卻是爭議不少。尤其是將參選新北市第九選區的李正皓，因其曾涉入性平事件，昨天更有近800名民進黨國會助理、政治工作者連署聲明，希望黨中央謹慎考慮與李的合作。

徐巧芯昨（30）日在網路節目《全民平評理》指出，賴清德提名這些人並不是為了要讓他們選上，也沒有要拉攏年輕選票的意思，其主要的目的，是要籌組一支禁衛軍。她分析，賴清德提名的這些人過去沒有加入英系、跟英系有段距離，且在網路上有些聲量，若賴未來被總統蔡英文的網軍攻擊，這些人可以出面替他說話。

徐巧芯推測，賴清德似乎認為，過去身邊的人太弱、沒有人幫忙講話，且在他被攻擊時，戰鬥力最強的英系網軍沒有出手相助。徐巧芯也提到，賴清德提名的這些立委候選人，過去都是時代力量或無黨籍人士，且沒有被英系綁住，賴可藉由提名他們，組織自己的禁衛軍，就算這些人沒選上，只要他們能擔任發言人等職務，替賴對抗國民黨，對他來說都是有幫助的。