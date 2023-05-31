南投縣吳姓男子熱衷對女性穿過的高跟鞋打手槍，去年底他不僅偷走女子家門口鞋櫃女鞋手淫，甚至穿黑絲襪、黑高跟鞋疑在女子家門口打手槍，女子從雲端監視器查閱網購是否到貨，赫見吳男的變態行徑報警。南投地方法院日前審理後，將吳男依竊盜、公然猥褻罪判處合併執行拘役70日，被害人直呼無法接受。

判決書指出，吳姓男子（23歲）基於竊盜犯意，去年11月21日深夜11時許，在附近女鄰居家門口鞋櫃，竊取女子所有的休閒鞋、高跟鞋各1雙，隔天凌晨1時許在將鞋子放回原處。

吳姓男子穿黑絲襪、黑高跟鞋疑在女子家門口，疑似對女子穿過的高跟鞋打手槍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

12月1日凌晨1時許，吳男身著白上衣、紅背心、黑絲襪及黑高跟鞋再度至女鄰居家門口，再度偷她的高跟鞋洩慾後，再偷偷放回鞋櫃，被害人因為網購，查看雲端監視器確定家人是否幫忙將貨品拿進屋裡，卻發現吳男誇張行徑。

法官審理認為，吳男曾因竊盜及侵占案件判刑，素行不佳，這次竊取女子財物，並在公開場所公然裸露生殖器，做出猥褻行為，妨害社會善良風俗，考量男子已將物品歸還女子，但未取得對方諒解，雙方未和解，兼衡男子高職肄業，竊盜罪處拘役40日，公然猥褻罪再處拘役40日，合併執行拘役70日，如易科罰金，以1千元折算一日。

「只判拘役我不能接受。」被害女子認為，法官審理後，為何不讓吳男接受強制治療？仍只判吳男拘役，讓吳男更加認為公然猥褻、公然打手槍沒什麼，只要繳錢就沒事了，這樣判決完全沒有嚇阻效果。