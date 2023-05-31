城鄉發展局主辦的「新北市淨零碳永續發展研討會暨說明會」，在5月29日於新北市政府507會議室邀請產官學界作分享。新北市副市長朱惕之以都市開發為切入點，布局2050年的淨零碳永續發展；新北市城鄉發展局局長黃國峰以「四大面向」提倡淨零路徑概念；會場同時邀請內政部建築研究所專家，向大眾闡述能校評估BERS與綠建築議題，深入淺出淨零碳願景。

為了市民永續生活及產業發展，新北市府團隊早在2020年簽署氣候緊急宣言，2021年提出「零碳翻轉、新北先行」目標，並在2022年8月率先布局「新北2050淨零路徑暨氣候環境白皮書規劃大型整體開發區」，同時著手城鄉風貌改造，導入淨零排放標的。

該計畫網羅塭仔圳重劃區、蘆北銀河灣、新店十四張及林口工一產專區等大型地域開發，將依照節能、綠化、減碳等審議原則審定，打造新北零碳永續的生活環境。

新北市副市長朱惕之說，「有關整個空間規劃，還有都市開發與建築的翻轉，我們今天藉由研討會來說明，探討2050淨零碳的永續發展與建築部門部分，應該要怎麼樣來去做相關的推動。」

新北市副市長朱惕之表示，本次研討會以2050的淨零碳的永續發展為目標，將著重空間規劃、都市開發與建築的翻轉。（圖／中時新聞網提供）

新北市城鄉發展局局長黃國峰說，「除了建築以外，其實我們涵蓋整體的開發區，最近一個林口工一和塭仔圳，也包含我們的都更審議原則，甚至有一些重要的公共場域，例如行政園區，我們也會透過風廊的設計，讓這個都市的熱島效應能夠有效的降低溫度，希望透過這四個面向，達到淨零路徑的方向邁進。」

黃國峰指出「整體開發區」、「都更審議原則」、「社會住宅」、「城鎮風貌建設」四大面向，全方位把淨零碳的政策導入其中，並看重綠建築、耐震標章與智慧建築策略。

新北市城鄉發展局局長黃國峰指出，以「整體開發區」、「都更審議原則」、「社會住宅」、「城鎮風貌建設」四大面向作為2050淨零路徑的目標。（圖／中時新聞網提供）

新北市政府以身作則為領頭羊，輔導企業注入淨零建築DNA，透過建築專家說明，善用BERS（建築能校評估標示），最後取得綠建築標章，為2050淨零路徑作開路先鋒。

本次「新北市淨零碳永續發展研討會暨說明會」吸引產官學界人士共襄盛舉，透過淨零碳設計打造永續產業環境，將為新北城鄉帶來全新風貌。（新北市政府城鄉發展局廣告）