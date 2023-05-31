副市長遺缺由陳純敬接任 侯友宜證實：市政無縫接軌 14:472023/05/31 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜稍早證實，前副市長、住都中心董事長陳純敬將回鍋填上副市長遺缺。（李奇叡攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜備戰2024總統大選，競選辦公室將於6月1日成立，副祕書長張其強、副市長謝政達將辭職為侯備戰。侯友宜稍早證實，前副市長、住都中心董事長陳純敬將回鍋填上副市長遺缺。 侯友宜今至立院拜訪黨籍立委，他會後受訪時表示，要特別謝謝張其強、謝政達，兩位從6月1日請辭，擔任選舉辦公室的籌備成員，希望英雄好漢大家一起參與，讓競選團隊更加堅強。 侯友宜表示，新的副市長就是陳純敬，對工務、交通、都市規畫非常嫻熟，他會仰賴陳的經驗，讓陳接棒，市政會無縫接軌，永不停歇，這大家不用擔心。 #副市長 #侯友宜 #陳純敬 #張其強 #謝政達 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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