新北市長侯友宜備戰2024總統大選，競選辦公室將於6月1日成立，副祕書長張其強、副市長謝政達將辭職為侯備戰。侯友宜稍早證實，前副市長、住都中心董事長陳純敬將回鍋填上副市長遺缺。

侯友宜今至立院拜訪黨籍立委，他會後受訪時表示，要特別謝謝張其強、謝政達，兩位從6月1日請辭，擔任選舉辦公室的籌備成員，希望英雄好漢大家一起參與，讓競選團隊更加堅強。

侯友宜表示，新的副市長就是陳純敬，對工務、交通、都市規畫非常嫻熟，他會仰賴陳的經驗，讓陳接棒，市政會無縫接軌，永不停歇，這大家不用擔心。