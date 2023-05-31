新北市「觀光三環六線」遊憩資源豐沛，包括多樣旅遊主題及8處風景區與森林遊樂區，新北市府每年超過百場的各式活動，讓市民遊客四季、四處玩不完，新型態活動創意現身，從「九份紅燈籠祭」、「探旅新北定向越野」到「青春山海線-貢響山海祭」，在觀光品牌中再創新意。

市府也延續友好連結，在基北北桃合作，及加上宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北台合作平台，創造區域旅遊共好，預估今年度新北市遊客可突破4000萬人次。

觀旅局長楊宗珉表示，觀光三環六線勾勒新北旅遊輪廓，包括海岸環的青春山海線與雙百年環線、山林生態環的淡蘭古道線與微笑山線、及都會環的歡樂捷運線與幸福水岸線，其中的海岸環更占了本市半數的遊客人次，山海特色極具旅遊吸引力。

而市府各局處一年當中各式活動，透過四季活動記者會，串聯成帶狀活動季，讓遊客與市民無論何時來新北，都能找到屬於自己喜愛的旅遊體驗。

楊宗珉說，新北市的觀光善用自身遊憩資源條件，發揮多元主題風格，日間觀光元素到夜晚可搖身一變成為「夜觀光」，各局處的路跑賽事如萬金石馬拉松、鐵道馬拉松等打造成新北的「跑觀光」，在雙溪、牡丹及猴硐的雙百年環線更能一次體驗鐵道、鐵馬及鐵腿的「三鐵觀光」。

此外除許多耳熟能詳的大型活動如歡樂耶誕城、平溪天燈節之外，也推出拿著地圖跑的定向越野、及山城夜間提燈的九份紅燈籠祭等新活動，打造新北多元的觀光活力。

楊宗珉也表示，從旅客的角度出發，北台灣是同一區域旅遊帶，鄰近縣市的各項建設、活動等都是吸引國內外遊客來訪此區的元素，因此跨縣市更應合作，並結合民間單位及中央等公私部門，一同將觀光亮點行銷推動，已在平溪天燈節、鐵道馬拉松、龍岡米干節等活動交流合作，接下來從雙北世壯運到北台八縣市，也將一同把觀光做大，帶給國內外遊客更豐富便捷的區域旅遊。