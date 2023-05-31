女兒5年前在華山被肢解做標本 死者父訴「心痛夢境」：她很不甘心

2018年間轟動全台的華山草原分屍案歷經多年審判，凶手陳柏謙一度被判死刑，但最高法院於今年2月判處無期徒刑定讞，陳確定逃死，引起家屬悲憤。死者高女父親受訪透露對台灣社會及司法失望透頂，四處求神拜佛卻得此結果，彷彿神明都躲起來，他們的正義與冤屈無法被伸張。

5年前的今天，陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高女到草堂飲酒聊天，酒醉後遭陳性侵勒斃，深夜分屍，隔天運到陽明山棄置，他另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

一審將陳判死，但高院二審認定符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定，陳犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓他與社會永久隔離，以告慰死者在天之靈，才符合社會公平正義。

但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳可藉矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療計畫後施予矯正治療，有教化可能，將陳判處無期徒刑。

檢方認為量刑太輕，陳也主張未依自首減刑，都提上訴，最高法院認為，這些都是對「事實審」法院已明白論斷指駁的事項再爭辯，非上訴理由，不符合法律程序，判決駁回、陳逃過死刑確定。

死者高女父親接受本站專訪時語氣滿是無奈與憤恨，痛指法院為了判決陳嫌可教化，才採信台灣司法心理學會的鑑定結果，對台灣社會及司法感到非常失望。

高父也說，女兒遇害後，一家人有將近2年的時間不太外出，一切都讓他們身心俱疲，若有辦法移民就會移民，沒有必要由在台灣社會生活，「台灣社會都在保護壞人，殺人不會死刑，但他殺的那個人就是死了。」

命案發生後，高父也尋求宗教力量的慰藉，奔走各大廟宇向神明訴說心願，但凶嫌最後逃死，高父無奈說著，「怎麼沒有辦法請神明來懲罰惡人，有時候也想尋求解答，但神明好像都躲起來了，沒辦法幫我們伸張正義或冤屈。」