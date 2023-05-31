路透社今天引述彭博的報導指出，印度政府擬拒絕提供關鍵資金給阿加渥（Anil Agarwal）的晶片事業，這位億萬富豪矢志要讓印度「擁有自己矽谷」的雄心遭遇打擊。

彭博引述知情消息人士的話報導，印度當局可能會通知台灣鴻海和阿加渥旗下吠檀多集團（Vedanta Group）合資成立的半導體公司，他們將不會獲得生產28奈米晶片的獎勵補助。

報導指出，這項合資事業提出申請，尋求印度當局提供價值數十億美元的補助，但一直無法達到政府設定的標準。報導並說，這項計畫仍在尋找技術合作夥伴，及建造28奈米晶片的製造級技術許可。

雖然吠檀多與鴻海可以再次提出申請補助，但是印度政府的否決意味著阿加渥興建印度第一座大型晶圓廠的偉大計畫可能延後。

路透社報導，鴻海婉拒對這則報導置評；印度科技部和吠檀多則未立即回覆路透社的置評請求。

去年9月，吠檀多和鴻海集團宣布將投資195億美元在古茶拉底省（Gujarat）設廠，生產半導體晶圓及顯示器，創造超過10萬個工作機會。

阿加渥去年在活動結束時說：「印度離擁有自己的矽谷現在向前邁進了一步。」