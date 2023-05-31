碳纖維複合材料廠拓凱實業去年合併營收首度破百億元、稅後淨利22.6億元、EPS達24.89元，全面改寫史上新高。31日股東會通過每股配發現金股利11元，為配股最佳。拓凱董事長沈文振表示，中科后里新廠及大陸廈門后溪二期新建廠房預計今年下半年土建工程陸續完工，明年可望投產，貢獻產值。

拓凱31日股東會承認去年營業報告書與去年財報，通過每股配發現金股利11元。拓凱董事長沈文振表示，拓凱2022年營運較2021年大幅增長，營收首度突破百億大關而達109.65億，主要受惠於自行車零部件、安全帽、球拍等運動休閒產品、航空及其他手機應用產品在疫情解封後需求大增，年增長26.16％。營收規模擴大加上精實生產的成效，拓凱本業毛利率有效提高，EPS達24.89元，成長2.72倍，營收、獲利及股利三創歷史新高。

沈文振指出，拓凱預計投資1億美元興建中科后里新廠、大陸廈門后溪二期新建廠房，去年12月23日同時舉行上梁與封頂儀式，預計今年下半年土建工程，陸續完工，明年可望投產貢獻產值。越南新廠今年第一季開始正式量產，經過多年努力，建置多元生產基地及分散經營風險的投資佈局逐步到位，為拓凱未來長遠發展奠定良好的基石。

拓凱指出，拓凱今年前四月營收35.97億，年增21.25％，第一季EPS為3.60元，均創歷年同期最好的佳績。今年全球經濟及市場需求相對保守，拓凱經營也將採取保守穩健政策因應。球拍因Padel新產品投產帶動，航空產業從谷地翻升，將是今年營運相對樂觀的產品項目，自行車相關產品，預估下半年市場庫存調整去化後，將有機會轉趨正向。

拓凱表示，隨著三地新產線的陸續投資，拓凱今年將重新調整產品生產線加上投入各項自動化生產設備與加強人機協作製程，以提高生產效率，並強化未來產業的競爭力。