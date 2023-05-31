以漫畫《烏龍院》聞名的漫畫家敖幼祥投身漫畫創作近40年，近年生活因新冠疫情影響變得枯燥乏味，心情顯得有些憂鬱，經在料理過程找到發洩出口，便考取中餐證照，將位在花蓮鹽寮海邊的畫室改為食堂，開賣自創的「枕頭」扁食，用美食和朋友交流。

敖幼祥說，疫情期間待在畫室裡鮮少與外界接觸，不僅漫畫創作突破小，想做動畫又做不動，心情變得有些憂鬱，於是想透過其他管道與朋友接觸，換個方式面對創作，由於自己喜歡下廚，為讓生活起些變化，便萌生開立食堂的想法。

知名漫畫家敖幼祥近日將位在花蓮鹽寮海邊的畫室改為食堂，開賣自創的「枕頭」扁食，用美食和朋友交流。（羅亦晽攝）

敖幼祥一開始想將畫室改為居酒屋，經深思熟慮認為可行度低，於是從扁食下手，店名就叫「老熬扁食」，他說，扁食是台灣傳統小吃，且可利用內餡配方跟調味方式，呈現不一樣的風味，如同創作一樣富含變化。

特別的是，敖幼祥的扁食樣子呈現長方形狀，與市面的圓形有些不同，他很有自信地笑說是自創的枕頭包法，目的是隔絕空氣，且外面店家3秒就能包一個扁食，但他卻要花上10秒，且餡料也是自己研發，有時加芹菜、青江菜變化口味，最近正研究素食扁食，未來將開發更多新口味。

知名漫畫家敖幼祥近日將位在花蓮鹽寮海邊的畫室改為食堂，開賣自創的「枕頭」扁食，同時還有秘傳的肉骨茶，吸引許多粉絲前往品嚐。（羅亦晽攝）

敖幼祥為了開食堂，還特別去考取中餐證照，儘管過程枯燥乏味，卻學會衛生處理跟食材挑選的技巧，同時也在料理的過程中，找到改變思考模式的出口。

儘管開了食堂，敖幼祥仍持續創作，因此老熬扁食每周只有周五至周日營業，且每天僅販售一種口味的扁食跟湯品，其中扁食口味有咖哩、麻醬、炸醬等，並以豆皮、黃瓜、毛豆等配菜點綴主食的香甜，湯品則有蒜頭雞、肉骨茶、鮭魚味噌等。

敖幼祥說，本月開店迄今得到的評語都還不錯，不少粉絲慕名前來，由於只有一個人做，菜單不能太複雜，且在地的好友、文人雅士不時也會到店裡幫忙煮扁食、跑堂。