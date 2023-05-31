民進黨主席、總統參選人賴清德日前在台大座談時稱，他最想和中國領導人習近平共進晚餐，並勸對方放輕鬆，和平對大家都有好處，遭國民黨對手侯友宜狠批「把肉麻當有趣」。對此，民進黨立委高嘉瑜31日指出，近期中國一直降低武統聲音，賴若釋放善意，兩岸領導人能坐下聊聊，把兩岸和平當最大共識，相信台灣人民非常期待。

賴清德前天赴台大參與校園座談，昨在社群網站IG公布被學生「快問快答」橋段的影片，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴清德秒回「習近平」，盼他能勸對方壓力不要這麼大，人民的福祉是最重要的，和平對大家都有好處；但遭國民黨對手侯友宜狠批「把肉麻當有趣」。

對此，高嘉瑜指出，她不清楚習近平聞訊後會如何回應，但近期中國一直降低武統聲音，甚至釋放橄欖枝和善意，也拋出民調證實，對兩岸來說武統並非首要選項，能感受到中國不斷降溫。

高嘉瑜說，賴清德若有釋放善意，兩岸領導人能坐下來一起吃飯聊聊，把兩岸和平當最大共識，相信台灣人民都非常期待，而從中國近期民調也能看出，對岸民眾也盼台灣跟中國之間能保持友好關係。

此外，談及初選爭議，高嘉瑜指出，這段時間很多紛擾是見縫插針，但對賴清德來講，民進黨2024的重要目標是總統當選、國會過半，提名人選要夠強，長期在民進黨紮根、能栽培的年輕世代也是優秀人選，若這群人中在民調裡有贏的機會，相信黨也會優先給台灣本土年輕人一個參選機會。

至於外界認為市議員王閔生、簡舒培告狀成功，才有出戰立委機會？他則說，對在地議員來講，若有機會為黨爭取勝選，當然會躍躍欲試，她當初也有跑到蔡英文總統面前告御狀，只要有為黨出戰的決心，都該給予讚許，她認為爭取機會、當仁不讓是好態度，但黨考慮的不是只有派系，而是候選人是否有勝選機會，各方面考量都有必要。