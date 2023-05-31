山老鼠盜伐林木事件時有所聞，花蓮林區管理處與高等檢察署擬訂打擊策略，並擴大規模由警政、司法、移民署與國家公園等15個機關組成「打鼠國家隊」，全力遏止山老鼠盜伐及贓木運送，宣示維護國土保育決心。

打擊山老鼠，15個單位成立平台遏阻不法。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林管處長黃群策表示，保育國土防範違法森林法案件，是林務工作重中之重，擴大與機關合作，針對林產物竊取案件銷贓管道，循線追查幕後金主或收贓者，徹底打擊盜伐集團。每1年至少召開1次定期聯繫平台會議及數次不定期會議，擴大聯防範圍並多元升級查緝手段。

黃群策表示「打鼠國家隊」30日成立，由林務單位分享保林、育林及野生動物保護等經驗，介紹查緝作為包括3C器材蒐證等，新竹地檢署主任檢察官黃振倫也分享查緝經驗，增加對森林違法案件、生態破壞與影響更深入瞭解。

花蓮林區管理處與警政司法移民等機關分享查緝山老鼠經驗。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

此一平台會議受機關高度重視，除高等檢察署外，高檢署花蓮檢察分署、花蓮地方法院、花蓮地方檢察署、臺東地方檢察署、太魯閣國家公園、花蓮縣警察局、臺東縣警局、保安警察第七總隊第九大隊、移民署臺東專勤隊、國產署花蓮辦事處、國產署臺東辦事處、法務部花蓮縣調查站、法務部臺東縣調查站及臺東林區管理處，共15個執行國土保育業務機關均派員參加，要讓盜伐無所遁形。

林管處呼籲，檢舉盜伐獎金已提高500萬元，檢舉盜伐獎金以兩階段方式發給，第一階段為民眾舉發盜伐，經警方移送地檢署後，即可領取5萬元獎金；經地檢署起訴後，可領取相當於贓物市價10％獎金，最高額500萬元。

檢舉管道多元通暢，可撥打0800-000930、0800057930，24小時免付費專線；或利用LINE群組-山老鼠雷達站，打擊盜伐山老鼠。