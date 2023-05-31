童綜合醫院舉辦的「TICS-2023泌尿國際研討會」將於6月2~4日盛大登場。（陳淑娥攝）

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉進行簡介。（陳淑娥攝）

後疫情時代，為促使台灣醫療與國際重新接軌，台灣泌尿科醫學會、童綜合醫院主辦與童傳盛文教基金會共同舉辦「TICS-2023泌尿國際研討會」，將於6月2~4日邀請世界首屈一指泌尿科專家擔任講師，分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術發展，包括亞洲地區醫療院所泌尿科主任與高階主管、各醫藥衛生大專院校師生等將齊聚，一起精進知能、集思廣益。

「TICS-2023泌尿國際研討會」為期3天，主題為「The Future of Intergrative UroTech整合型的泌尿醫學科技與治療」，邀請來自美國約翰霍普金斯醫學院 Jun Luo Ph.D、香港中文大學醫學院Dr. Jeremy Y. C. TEOH兩位泌尿專家親自蒞臨活動現場演講，還有比利時OLV醫院Prof. Alex Mottrie、佛羅里達AdventHealth癌症研究所Vipul Patel M.D、紐約西奈山醫療中心Ketan K. Badani M.D.、美國約翰霍普金斯醫院Arthur Louis Burnett M.D.、日本奈良醫科大學Dr. Makito Miyake等醫療巨擘視訊分享。

其中將介紹並示範許多台灣新引進治療方式，如Hugo RAS System (雨果機器人輔助手術系統)、Aquablation(微創水刀治療)、Rezum(銳準消融系統)，另外有Da Vinci surgery System (達文西手術系統)、Sonablate HIFU(新型無創海福刀)等最新報告，讓來自各地醫療專家學者交流各種尖端醫學與科技趨勢，更加認識學習後增加對於台灣泌尿病人的完整照護，並持續提供最優質的醫療手術技術。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長指出，研討會將探討尖端科技與泌尿醫學的匯流，探索新興趨勢和尖端醫學技術，邀請的專家演講者將分享各項泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。

總院長童敏哲表示，童綜合醫院創立於1971年，除擔負中部海線地區急重症醫療、教學、研究及服務之任務外，也與世界接軌，經常舉辦各項學術活動，具備國際化醫學中心的水準。很榮幸台灣泌尿科醫學會、童綜合醫療法人童綜合醫院與財團法人童傳盛文教基金會共同主辦TICS泌尿國際研討會，今年的主題為「整合型泌尿醫學科技的未來」，希望此活動將成為泌尿科尖端醫學與科技趨勢最佳的傳播、分享與交流平台。

今日「TICS-2023泌尿國際研討會啟動記者會」，包括台中市大台中醫師公會理事長魏重耀、員榮醫院副院長盧令一、秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心副院長吳其翔、台中榮總泌尿外科主任李建儀、台大醫院附設雲林分院泌尿科部主任黃士維、國軍台中總醫院航醫科主任廖丞晞等均共襄盛舉。