一名老翁患有糖尿病及腎臟病變，近日因血鉀超標被護理師緊急通知回診，原來是因為老翁每天飲用決明子茶造成，營養師林俐岑指出，決明子是中藥的一種，也是高鉀時物，老翁因腎功能衰退，代謝不掉過多的鉀離子導致高血鉀，高血鉀可能引發心律不整，嚴重恐致命。

林俐岑在臉書發文指出，一名老翁患有糖尿病，近期糖化血色素從6.1％升到6.6％（正常值在4.0～5.6％），腎絲球過濾率為74（正常值為100～120），已是腎病第二期。

林俐岑表示，老翁近期吃太多鳳梨導致血糖升高，不過比較令人擔心的是「血鉀超標」；她詢問老翁有沒有吃中藥、蔬果汁、咖啡或濃茶，老翁透露每天會喝一杯咖啡，也會泡決明子茶當水喝。

林俐岑指出，決明子是中藥材的一種，也是高鉀食物，可能老翁泡太濃了，另外鳳梨鉀離子也偏高，加上老翁腎功能開始衰退，代謝不掉過多的鉀離子而造成高血鉀，「高血鉀很危險，可能造成心律不整，嚴重甚至會死亡。」

林俐岑提醒，食物沒有錯，民眾應該要更了解自己的身體狀況，才能有效「趨吉避凶」。