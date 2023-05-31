新北市文化局辦理「校園瘋文資」活動，今年首度號召北台8縣市響應文資保存教育，媒合14所小學跨縣市交流，從學校出走，參訪文資、交流活動，新北市文化局今首度邀請新竹市三民國小參訪新北市北管音樂保存者「板橋潮和社」，讓學生感受「北台重金屬」的震撼，以樂會友擴大交流。

新北市文化局指出，為了配合「跨域‧跨藝」活動主題，讓學童跨縣市體驗文資的不同風貌，首場邀請新竹市三民國小的國樂團學生來訪新北市，由板橋在地保存者「板橋潮和社」介紹北管音樂，讓學童體會國樂和高亢北管的不同特色，同時參訪國定古蹟林本源園邸及市定古蹟板橋迪毅堂，欣賞建築園林之美。

新北市文化局辦理「校園瘋文資」活動，今年首度號召北台8縣市響應文資保存教育，媒合14所小學跨縣市交流，今首度邀請新竹市三民國小參訪新北市北管音樂保存者「板橋潮和社」。（文化局提供）

另外，新北市溪洲國小北管社團也跨縣市交流，前往新竹市造訪歷史建築新竹公會堂(現國立新竹生活美學館)及市定古蹟新竹長和宮文物館，參觀早年新竹新樂軒留下的樂器、繡旗、戲服及道具等北管文物。

新北學童還與新竹市保存者「竹塹北管藝術團」相會，觀賞虎林國中北管布袋戲社團演繹布袋戲前場演出與北管後場鑼鼓的獨特搭配，暢聊兩校社團的學習經驗。

新北市文化局長張䕒育說，市府2021年辦理「校園瘋文資」活動，陸續與轄內各校合作，用有趣的課程推廣文資，今年跨出新北市，與宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣合作，期許跨縣市交流，讓學童認識更多不同的有形、無形文化資產。