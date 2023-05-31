35歲大陸女星闞清子，2011年演出《新還珠格格》中的「欣榮格格」受到關注，昨（30）日有工作人員發出她被圈外男友求婚的消息，沒多久後，她便親自在微博上發文曬出她手戴鑽戒，站在海邊的照片，接著寫下：「謝謝大家」，疑似回應被求婚的傳言。

根據陸媒報導，昨（30）日有工作人員分享，闞清子被圈外男友求婚的消息，更曬出現場側拍照，事隔一日，她在微博上曬出身穿綠色連身裙，戴著超大星型鑽戒，臉上露出幸福笑容被花朵包圍的照片，文中僅寫下「謝謝大家」，引發外界猜測似乎是證實被求婚的消息。

事實上，闞清子曾與大陸男星紀凌塵有過一段情，兩人過去還被封為「最美情侶」，2017年更一同上節目《親愛的·客棧》高調放閃，不過當時就被劉濤提醒一定要趕快完成終身大事，怎料隔年8月兩人感情就畫下了句點。

然而，值得注意的是，闞清子此次發出的照片中，可見拍攝地點是在海邊，對此，有網友翻出五年前她與紀凌塵分手時，男方轉發PO分手文時曾寫道：「你喜歡大海，我愛過你」如今闞清子在最愛的大海旁被求婚，紀凌塵也在2021年底被拍到與女子一起騎電動車，隨後大方曬出合照認愛：「對，我女朋友」，兩人都各自在感情裡找到歸宿。