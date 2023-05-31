香港男星余文樂2017年與台灣皮帶千金王棠云結婚，為了妻小決定在台灣定居，近日駕保時捷到北市萬華區某麵館吃麵，民眾認出後要求合照，余文樂特地下車完成對方的願望，態度超親民。

根據《鏡週刊》報導，余文樂24日到萬華某麵館消費，吃完後立即上一台黑色保時捷，民眾發現余文樂後，敲車窗表明想合照，余文樂隨即下車配合，沒露出任何不耐的表情。

余文樂2005年與周杰倫、陳冠希、杜汶澤合作《頭文字D》，高大又帥氣的外型頗令觀眾印象深刻，2008年他以電影《第一誡》榮獲韓國富川國際電影節影帝，2016年更憑電影《一念無明》入圍第53屆金馬獎，演技備受肯定。

這幾年把重心放在家庭和副業「MADNESS」的余文樂，罕接演台劇《便利商店1999》，與李李仁、張少懷、賴雅妍、林美秀、陳竹昇、張書豪、廖奕琁、江齊、各務孝太等人同台飆戲，這也是他睽違13年再度演台劇，消息傳開後，令觀眾超期待。