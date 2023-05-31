李沐聲飾的海怪露比，原本是一位靦腆害羞的高中少女（UIP提供）

夢工廠動畫系列繼《史瑞克》及《馴龍高手》後，於今年暑假檔6月30日推出全新動畫喜劇《變身少女露比》，這次中文版特別邀請到新生代演員李沐，首度挑戰好萊塢動畫配音，化聲迷人海怪公主露比，李沐自認從以前就一直很想幫動畫配音，每次看動畫的時候也會嘗試去模仿配音員的說話方式，這次可以圓夢真的超開心。

李沐表示在動畫的世界裡，聲音的演出可以用很誇張的方式去呈現，而自認講話速度已經超快的她，竟然還是比不上海怪公主露比，讓她在錄音室一直不停的追趕語速，但她覺得配音最難的還是中文要跟上英文的口形和節奏，嘴形要完全對上觀眾才會真實感受到是角色在說話。

李沐配音的角色露比是一位靦腆害羞的高中少女，回想起她的高中生活，由於是讀女校校風很純樸，又是在升學導向的體制下，所以課業的壓力很大，同學們最喜歡做的事情就是打排球，下課20分鐘，就會有同學抱著排球登高一呼，大家就會衝下去搶球場打球，本身對體育不太擅長的她，光是陪同學打球都像是被球K到一般怕怕的。

李沐還自爆平衡感很差又容易暈船還很怕水，對大海一向很敬畏，只喜歡看著大海和愛看別人衝浪，讓她覺得很過癮很羨慕，等到日後有能力的話，她最想參加拯救鯨魚計畫，讓在海上擱淺的鯨魚可以得到良好的照顧後再重返大海裡，那如果她像露比擁有超能力的話，最想把自己變成一個超大型濾水壺，可以淨化海水，維護海洋的自然生態環境。