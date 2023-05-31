董事長黃文芳表示，去年受惠於缺料狀況緩解及大陸疫情解封，進而帶動全年整體營收表現成長；另外，除了原有市場的持續深耕與成長外，歐洲、亞太及南美洲等地區新市場的銷售也有所提升，再加上集團大艦隊資源以及明泰與仲琦的整合發揮綜效，有效增進獲利能力。

展望112年，明泰將以「市場均衡布局」及「擴大明泰、仲琦加乘綜效」為發展主軸，雖面臨大環境高通膨及升息的壓力，與來自客戶端調節庫存的不確定性因素，但原有交換器產品需求穩定，以及新產品及市場的開發也有不錯的成績，搭配產品線豐富化、區域均衡化的策略，也積極佈局低軌衛星相關產品，對今年整體發展審慎樂觀。

明泰111年除了經營績效的改善外，在永續經營推動上也有不錯的成績，編製之永續報告書符合全球永續性報告標準，將持續強化企業永續經營與價值，透過調查利害關係人所關注的議題來推動明泰ESG策略、公開量化指標、強化資訊透明度，及ESG目標與績效的連結，落實環境保護、友善職場之各項工作。