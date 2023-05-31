竹苗區國中教育會考採用超額比序制度，許多家長與考生詬病認為採計方式粗略，擔任新竹縣高中就學權益促進會籌備處召集人的縣議員吳旭智日前發起線上連署，3天來已有4千多人連署建請新竹縣、市及苗栗縣政府積極推動更改超額比序制度，將三級制改為積分制，實際反映考生學習情況，增加超額比序公平性與能力鑑別度。新竹縣教育局長楊郡慈指將組專案小組研議「積分調整案」，併弱勢學生保障措施等比序機制。

楊郡慈表示，竹苗區免試入學積分現採計「教育會考」成績，精熟每科6分、基礎每科4分、待加強每科2分，五科上限30分，超額比序項目順序為「均衡發展、多元學習表現及教育會考」3項積分的總和，教育會考積分採計算法若改變，將影響免試入學超額比序的平衡性，尤以弱勢族群影響甚鉅。

尤其，新竹縣有39所公私立國中，其中15所偏遠，苗栗縣39所國公私立國中，其中15所偏遠加2所非山非市，兩縣偏遠學校比例均將近50％，如僅修改教育會考積分為他制，將喪失竹苗區原制度保障偏鄉、經濟弱勢學生立規原意。

楊郡慈指出，預計6月中提出草案，7月召開家長說明會後送113年竹苗區入學推動委員會審議，務使新制度能秉持公平呈現學生學習成效，並兼具弱勢照顧原則。立委參選人徐欣瑩希望新竹縣教育局加速與新竹市及苗栗縣溝通達成共識。

吳旭智表示，超額比序採三級制被詬病採計方式粗略，如學生某科多錯1題，從A掉到B＋＋，總分因此掉2分，5A與4A1B或與3A2B之間排名可能差距名次非常大，許多家長認三級制無法如實反映學生學習程度，公平性與能力鑑別度都不足。

吳旭智說，各縣市陸續發現此問題，基北區超額比序已採積分制，台南區亦於110年改為積分制，宜蘭地區亦認三級制給分級距太大，難以鑑別學生個別的學習程度差異，109年改為五級分制，顯見各地都在檢討如何透過積分制來加強公平性。

吳旭智並說，新竹縣、市國中生人口數多，可入學高中選擇相對較少，更擴大三級制所造成的不公平性與能力鑑別度不足，有些家長為讓孩子不要因為一題之差，造成可以錄取的學校落差太大，寧可捨近求遠，選擇到基北區或者台中就讀高中。

吳旭智強烈建議新竹縣、市、苗栗縣政府應本於維護考生權益立場，將竹竹苗區國中會考超額比序制度，從三級制改為更細膩的積分制，增加超額比序制度的公平性與能力鑑別度。建請參考已施行積分制如基北區的作法，儘速研議調整。