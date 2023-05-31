新竹市龍舟賽過去3年接連受到疫情影響停辦，今年即將在6月22日於南寮舊港強勢回歸，6月18日將首先舉行預賽，共計63支隊伍角逐龍舟桂冠。新竹市長高虹安今主持龍舟賽祈福暨點睛儀式，她說，許多熱血隊伍迫不及待大展身手，市府也準備一系列表演與活動，讓民眾感受端午節的熱鬧氣氛。

市府指出，新竹市龍舟賽傳承已久，是非常重要的傳統民俗活動，睽違3年的端午龍舟競賽報名更是十分踴躍，參賽者來自各行各業，共有63支隊伍磨刀霍霍，將於6月18日預賽與6月22日決賽大展身手、角逐最高榮譽。

今日龍舟賽祈福暨點睛儀式記者會，由新竹市漢聲幼兒園的小小太鼓隊揭開序幕，緊接著由幼兒園歌仔戲團隊演出可愛版「白蛇傳」，場面十分逗趣，並由高虹安擔任點睛官並遵循古禮祈福、龍舟點睛等儀式，為活動做好萬全準備。

今年龍舟競賽精彩可期，市長高虹安表示，歡迎市民朋友前來體驗這場精彩的傳統盛事，在欣賞龍舟賽之餘，還能順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、17公里海岸線等絕美觀光景點，飽覽竹市在地獨特的海岸風貌。

市府指出，今年除了傳統勁旅新竹市消防局和警察局來勢洶洶外，另有清華大學、陽明交大、新竹市家長聯合會等教育領域的參賽者。此外，台積電、智原科技、旺宏電子等竹科企業也蓄勢待發，將上演同業之間相互廝殺，還有來自拳擊健身房的猛男教練隊更是令人眼睛為之一亮。

市府城銷處也指出，6月22日決賽日當天，除了精彩刺激的龍舟競賽外，更安排特技表演、小丑與腹語表演等活動，還有「魔法3D列印筆」、「造型粽子香包」、「彩繪造型蛋」等節慶手作體驗活動。