葉酸屬於維生素B群的一種，在許多人認知裡，其為女性備孕和懷孕期間重要的維生素，事實上它的作用還不只如此。營養師吳欣陵指出，葉酸在人體扮演重要角色，像是能參與胺基酸代謝及預防心血管疾病，因此不只備孕或懷孕者需要補充，包括貧血、腸胃功能不佳、心血管疾病高風險、長期大量飲酒等族群，都需要補葉酸。

吳欣陵在其個人臉書專頁發文，分享葉酸相關知識。她指出，葉酸對人體有5大重要作用，包括參與DNA合成及細胞分裂；為胺基酸代謝過程中的輔酶酵素；能降低血液中的同半胱胺酸，預防血栓等心血管疾病；預防胎兒神經管缺陷；增進腸道吸收維生素B12，以預防貧血等。

吳欣陵表示，除了備孕或懷孕者需要補充葉酸外，如貧血者、腸胃功能不佳者、心血管疾病高風險者、長期大量飲酒者，也都需要適時補充。至於可從哪些飲食獲得？吳欣陵指出，以動物性食物來說，如羊肉、雞肉、動物肝臟、鮭魚等；植物性食物則有，蘆筍、大麥、糙米、深綠色葉菜、蘑菇等。

若想透過保健食品補充葉酸，吳欣陵建議，要在飯前補充，且避開荷爾蒙藥物、酒精、阿斯匹靈等。另外，睡眠不佳者，在早上補充較合適。

骨科醫師陳鈺泓和牙醫師黃文龍曾於臉書粉專提到，缺乏葉酸會導致牙肉腫痛、乏力、手腳麻木、慢性脊髓後側索聯合變性、疲倦想睡、貧血、情緒不穩、噁心嘔吐、腹瀉、嘴巴破、腦袋模糊、沒有食慾等問題。並分享富含葉酸的水果，如木瓜、番茄、柳丁、芭樂、鳳梨、草莓等，但要注意不要打成果汁，以免營養被破壞。

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