桃園航空城機場園區與附近地區第一期特定區區段徵收案，安置街廓4階段土地分配已結束，許多搬遷戶紛紛開始規畫建屋事宜。由於部分土地所有權人為高齡長輩，不少民眾詢問領回抵價地後，移轉或贈與子女有何優惠？桃園市地方稅務局表示，領回抵價地後首次移轉，應以原土地所有權人實際領回抵價地的地價為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅，可減徵40％。

桃園市地稅局蘆竹分局負責蘆竹、大園2區的地方稅稽徵工作，據了解，近期幾乎每2至3天，就會有民眾來詢問搬遷戶安置街廓土地移轉稅務相關問題。

地稅局指出，搬遷戶取得航空城安置土地配地，土地謄本上所有權人取得的登記原因若為「領回抵價地」者，依照《土地稅法》第39條之1規定，於領回抵價地後第一次移轉時，應以原土地所有權人實際領回抵價地的地價為原地價，再計算漲價總數額，課徵土地增值稅，其土增稅可減徵40％。

地稅局舉例說明，父親取得領回抵價地後，若將該土地贈與給子女，按一般稅率核定土地增值稅為100萬元，因為是領回抵價地後第一次移轉，可減徵40％土增稅，故最後核定稅額為60萬元，計算方法為「1000000-（1000000×40％）=600000」。

不過，地稅局也提到，若民眾領回抵價地，經配偶間相互贈與，不課徵土地增值稅或信託登記，減徵土增稅的權利就像按下暫停鍵，於再次移轉計徵土地增值稅時，仍適用減徵40％土增稅的規定。

地稅局表示，民眾若對是否需繳納土地增值稅有疑慮，可透過財政部稅務入口網，或桃園地政資訊服務網的線上試算服務，先行試算土增稅，也可備妥相關資料後，撥打服務電話或臨櫃查詢進行試算。