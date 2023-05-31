東勢林管處攜手無印良品，讓枯危木材獲重生。（東勢林管處提供）

東勢林管處攜手無印良品，讓枯危木材獲重生。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處為了提供安全遊憩環境，每年盤點林道、遊樂區及步道兩側的枯危木進行伐除，為強化枯危木循環利用，並響應MUJI無印良品®的「Re／FUTURE」理念，提供轄區內國產木材，作為店內餐飲區的餐飲桌檯面及裝潢木料使用，讓民眾在日常生活中感受到永續利用的美好。

東勢林管處在去年底時於東勢林業文化園區成立國產材零售中心，將每年盤點後需砍伐的枯危木材，製成板材或規格材後，透過國產材零售中心提供到線上及實體通路選購，以「循環再利用」的精神讓枯危木材重生，達到資源永續目的。

在本次無印良品的新展店中，該處提供於大雪山林道伐除的台灣二葉松及台灣鐵杉共9片312才(約4個32吋行李箱)板材使用，攜手無印良品達成零廢棄、循環再利用的友善環境目標。

東勢林管處表示，每年都會在轄區進行枯危木材的預防性伐除，發現部分伐除木材質優良，也有些是貴重木，將這些多樣性及少量性材質的木材，善加利用製成板材及規格材，非常適合供給一般民眾及文創業者購買及運用，讓國產材融入生活，也讓枯危木材重生，實際體會「國產的材好」。

日系知名生活用品店MUJI無印良品®，自即日起在信義區微風松高店開設700坪以上的旗艦店，以「Re／FUTURE」為主軸，善用玻璃、輪胎、林木等各類環保素材，與林務局當前推動的淨零碳排及永續循環政策相呼應，這次透過與東勢、花蓮林管處合作，善加運用疏伐木、枯危木材，充分展現公部門與企業攜手合作，朝向友善環境努力的願景。