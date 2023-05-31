朝日指出，自1990年代上半葉以來，一直都在努力不懈，當時在中國大陸的投資規模也很大，但幾年前無奈必須得退出這塊市場。不過，經過一段時間後，現在終於可對中國大陸制定出正確的戰略方針。

朝日解釋，當時因為自己缺少較優質的產品，以及售價無法壓得太低，才忍痛做出撤資的決定。2017年，朝日將其持有的中國青島啤酒，近20%股權大舉出售給專事消費事業的陸企復星集團（Fosun）。

最近幾年中國大陸變化不小，各種國際知名品牌以及由小酒廠製造的精釀啤酒大量進入大陸，當地高檔消費市場現在才剛要起飛，且成長快速可期。朝日表示，拿中國大陸賣得最好的啤酒Asahi Super Dry極泡罐為例，每年業績都以雙位數在高速成長，故希望能繼續投資這個較高檔市場。

朝日直言，雖然中國大陸的銷售量在所有其它地區排名第一，但美國的啤酒市場才是全世界最好的。因為可以從美國萃取創意，加上自身的研發能力，可望創造出最好的商品。

除了前述的Asahi Super Dry極泡罐以外，義大利啤酒Peroni也是核心啤酒產品之一的朝日指出，歐洲地區通貨膨脹高得嚇人。朝日在歐洲有19個生產基地，已經被物價太高給影響。

朝日指出，歐洲4月整體通膨率為7%，預估未來幾個月都不會明顯下降。同時，能源價格居高不下，也把啤酒的玻璃瓶身成本墊高不少，因為生產玻璃瓶需要用到大量能源。

至於上季營收方面，朝日年增7.9%，若按實際匯率計算的話則成長12%。同時，朝日的股價也表現不俗，31日上漲1.79%，從今年開始迄今，更是飆升33.49%。（飲酒過量 有礙健康）