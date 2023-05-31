氣象局資料顯示，瑪娃颱風下午2點中心位置在鵝鑾鼻東方約440公里海面上，以每小時14公里速度，向北北東進行，預計晚起暴風圈將遠離台灣海面，氣象局表示，若颱風行徑無特殊變化，將在今天下午5時30分解除海上颱風警報。但北部、東北部的雨還會持續下到明天，周五趨緩。

氣象局表示，瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北東移動，其暴風圈正掠過台灣東南部近海，對巴士海峽及台灣東半部海面構成威脅。颱風未來強度有稍減弱，且暴風圈縮小的趨勢，預估下午5時30分解除海上颱風警報。

累積雨量部分，氣象局表示，從昨天（30日）凌晨0時至今天下午2時，累積雨量最多的是宜蘭縣翠峰湖316.0毫米，其次是台中市南湖圈谷232.0毫米。

氣象局表示，周四（6月1日）颱風仍在台灣東方外海，台灣附近風場為偏北風，北部及東北部地區仍有短暫陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。周五（2日）水氣逐漸減少。