今年的全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，多位市議員關切金牌獎金是否按慣例加碼，市長黃偉哲今天在市議會質詢時，宣布台南身為主辦地主，全運會的個人金牌獎金將加碼5萬元，從30萬元提高到35萬元，還研議編列2年的營養金，希望留住優秀選手。

據了解，台南是今年全運會的地主市，多位議員都曾要求市府依慣例將全運會金牌獎金至少提高一半，如同今年全中運地主新竹縣宣布獎金加倍、去年全民運動會地主嘉義縣也宣布獎金加倍等，都讓選手士氣大振。

市議員王宣貿今天也利用市政總質詢時，希望市府提高獎金激勵選手。黃偉哲答詢終於鬆口表示，今年全運會個人金牌將提高到35萬元。

黃偉哲說，今年全運會輪到台南市主辦，大家都希望能夠多給選手一點鼓勵，因此市府決定額外加碼金牌選手的獎勵金5萬元，從現行的30萬元再提高到35萬元。

另外，因應全運會2年舉辦一次，為爭取優秀選手留在台南，因此未來每個月還將編列營養金支持他們，避免領完獎金後，馬上就被外縣市挖角，將戶籍遷到其他縣市。

市府體育局統計，2021年全運會台南市共獲得25面金牌、23面銀牌、41面銅牌，總計89面獎牌的佳績，市府也頒發獎勵金給帆船、划船、跆拳道、軟式網球、田徑等28項運動獎勵金，其中包括12項連霸及3項破紀錄獎勵金，合計高達3672萬3500元。

體育局還說，目前6都中，全運會個人項目金牌獎金最高的是桃園市32萬元，其餘5都均為30萬元，如今台南市加碼為35萬元，希望鼓勵選手爭取佳績，今年奪牌目標鎖定30面金牌，總獎牌至少100面。