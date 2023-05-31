檢警偵辦im.B詐騙案，前行政院政務顧問陳振坤因涉嫌與主嫌曾國緯過從甚密被拘提，行政院副院長鄭文燦31日指出，目前行政院顧問名單中應該沒有陳振坤，至於何時獲聘還須確認，接著細數政府打詐成效，由於今日政院將成立打詐專責辦公室，他強調此目的是在於協調和重大個案的掌握，盼透過每部會努力降低詐騙案件。

鄭文燦下午出席「臺灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，打詐是全民共識和朝野共同責任，政府會全力打詐，目前詐騙簡訊已慢慢下降，5月份的詐騙投資網頁也下架約2700多則，目前是盼各平台業者能積極充分配合打詐下架，希望24小時內能由刑事局通知完成下架。

他指出，感謝立法院朝野政黨通過打詐5法，包括平台下架責任，也看到電信公司、金融機構都積極配合打詐，金融機構目前堵詐金額已經超過45億，銀行針對分期付款的詐騙也採取入帳管制方式，讓銀行確認雙方身分跟交易真實性，顯示打詐是全方位的行動。

鄭文燦說，政院成立打詐專責辦公室的目的是在於協調，以及重大個案的掌握，希望每個部會的努力，可以讓詐騙案件能夠陸續下降，生活中的詐騙資訊也可以減少。