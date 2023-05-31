與前一月相比，4月CPI月增0.8％。
若不計波動的蔬果、燃料和假期旅遊，4月CPI年增6.5％，增幅低於3月的6.9％。
另一方面，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）同日也表示，將採取任何必要措施，俾以將通膨拉回目標，並警告通膨風險正在升溫，民眾接下來應會感受到物價壓力。
澳洲統計局31日公布， 4月消費者物價指數（CPI）年增6.8％，增幅高於3月的6.3％與市場預估的6.4％，主要受到燃料價格上漲、房價勁揚影響，顯示居高不下的通膨可能令該國央行升息壓力更增。
與前一月相比，4月CPI月增0.8％。
若不計波動的蔬果、燃料和假期旅遊，4月CPI年增6.5％，增幅低於3月的6.9％。
另一方面，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）同日也表示，將採取任何必要措施，俾以將通膨拉回目標，並警告通膨風險正在升溫，民眾接下來應會感受到物價壓力。
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