與前一月相比，4月CPI月增0.8％。

若不計波動的蔬果、燃料和假期旅遊，4月CPI年增6.5％，增幅低於3月的6.9％。

另一方面，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）同日也表示，將採取任何必要措施，俾以將通膨拉回目標，並警告通膨風險正在升溫，民眾接下來應會感受到物價壓力。