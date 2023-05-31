岩灣國小學生姜可心（右二）獲總統教育獎。左起角力教練王紹文、台東縣長饒慶鈴、姜可心、岩灣國小校長李怡宏。（蔡旻妤攝）

可以跌倒但不能認輸 岩灣國小姜可心獲總統教育獎

台東岩灣國小5年級學生姜可心是新住民第2代，4年前父親因病離世、母親期許她能保護自己，她便加入角力隊，自此起獲獎無數，今年更榮獲總統教育獎。姜可心說，「當然會受傷，哭一哭，繼續練」，不服輸的堅毅精神讓人敬佩，她期許自己能成為國手、翻轉人生。

下課鐘聲響起，1位笑臉迎人、身形偏瘦的小女孩從教室走出來，岩灣國小校長李怡宏介紹「這位就是姜可心」，因與一般認知的角力選手不同，眾人目瞪口呆，姜可心說明「摔角有分量級，我42公斤、是第5量級」。

台東縣長饒慶鈴今天到岩灣國小貼紅榜和送禮物，恭喜姜可心獲得今年的總統教育獎，饒慶鈴驚訝地說「這麼瘦，不像一般選手那麼結實，力量應該很大」。

姜可心的父親在她國小1年級時因病離世，來自大陸的新住民母親獨自撫養2個孩子，姜可心總能照顧好自己，「我自己可以做到」成為她的口頭禪。

姜可心說，加入角力隊起因是媽媽期許她有保護自己的能力，加上姊姊也在角力隊，練習時大傷小傷沒有少過，媽媽也曾心疼希望她不要練，她卻說，「這跟媽媽天還沒亮就上班，還有工作燙到手相比，沒什麼！」

姜可心獲得5個全國比賽獎杯，包括111年總統盃全國角力錦標賽國小女子組第5級亞軍、全國角力錦標賽國小組組第六級季軍等；一旁的教練和老師說，姜可心不僅在角力方面獲獎無數，游泳、溜冰、大隊接力、朗讀、故事小精靈也都獲獎，「中庭到走廊有很多都是她的紅榜」。

教練王紹文說，姜可心低年級時，校內沒有同量級的女子選手陪練，只能與高年級一起較量，一次次磨練中她不喊苦、反而培養了不服輸的精神，更讓她比同齡的孩子更有思考力及行動力。

王紹文大讚姜可心平時訓練認真，不僅不喊苦，包括整潔、禮儀方面自我要求高，還能帶領學弟妹，是隊裡的小助教，雖然花了很多時間練習角力，但賽後也會專注在課業，是認真又用功的孩子。

姜可心說，「很謝謝能拿到這個獎，也謝謝大家給我支持，很感動」她期許自己能成為角力國手，讓全台灣的人看見自己，想把榮耀分享給媽媽、也獻給天上的爸爸。