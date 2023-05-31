深圳市官方5月31日發布消息，中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳印發《深圳市加快推動人工智慧高品質發展高水準應用行動方案（2023-2024年）》。

具體方案包含強化智慧算力集群供給，要整合深圳市算力資源，建設城市級算力統籌調度平臺，實現「算力一網化、統籌一體化、調度一站式。同時要打造大灣區智能算力樞紐。加快實施「智慧算力網路關鍵技術體系研究及驗證」。

同時要建設企業級智慧算力平台。聯合香港企業、科研機構、高校等，打造深港人工智慧算力賦能中心。實施軟體雲服務應用示範扶持計畫，鼓勵有關單位採購智慧算力雲服務。

根據界面新聞報導，另外還要加強科技研發攻關。聚焦通用大模型、智慧算力晶片、智慧感測器、智慧型機器人、智慧網聯汽車等領域，實施人工智慧科技重大專項扶持計畫，重點支持打造基於國內外晶片和演算法的開源通用大模型；支持重點企業持續研發和反覆運算商用通用大模型；開展通用型具身智慧型機器人的研發和應用。