新北市1名65歲婦人，近1年來左眼長時間出現視力模糊的情況，原本以為是白內障，但在接受手術後依然沒有獲得改善，視力最好僅能到0.3，後來該名婦人前往天主教輔仁大學附設醫院求診，經過眼科醫師張耘嘉檢查，才發現造成婦人左眼視力模糊的真凶原來是「玻璃體黃斑部牽扯症」。

張耘嘉表示，玻璃體黃斑部牽扯症是造成黃斑部病變的原因之一，主要是玻璃體退化引起，不完全的後玻璃體分離拉扯黃斑部，導致黃斑部牽扯症產生，進而讓視力下降。

張耘嘉進一步說明，黃斑部是視網膜中非常重要的區域，當此區域受損時，會導致視力變差，與水晶體混濁造成的白內障很相似，因此很難從患者的臨床症狀來區別，不過黃斑部牽扯症的患者還可能伴隨中心暗點、視線扭曲變形等視覺上的症狀，但還是需要接受完整的眼科檢查才比較容易判別。

不過目前並沒有防玻璃體黃斑部牽引症的辦法，只能透過及早發現、治療的方式處置，通常治療後視力都可以有一定程度的恢復。此外，也可以透過流遮住左、右眼，觀看阿姆斯勒方格表的方法測試，定期做自我檢查，對於早期發現有很大的幫助。

針對此病症，目前已有微創手術可作為治療手段，張耘嘉說，與傳統手術相比，微創手術後患部僅會剩下3個針孔大小的傷口，手術使用的器械甚至比抽血的針還細；術後的恢復狀況則因人而異，越早發現並接受治療效果越理想，此個案於術後一周回診時視力就進步至0.8，且症狀也有明顯得到改善。