大同今日應邀參加法說會，說明最新一季財報，本期淨利4.1億元，歸屬母公司淨利4.5億元，每股盈餘0.20元；電力事業目前在手訂單達170億元，新能源事業預計年底太陽能建置容量達338MW、成長26%；隨著AI產業預估未來商機達30兆台幣，集團大同世界科技(8099)之AI應用整合服務，今年銷售額將迎來倍數成長。

在新能源事業方面，大同領先業界推出創能、節能、儲能、用能、智慧系統整合之一站式能源管理服務，由子公司大同智能積極在能源轉型淨零碳排的ESG商機著墨。太陽能創能目前掛表量271MWp，案場量1355處，全台累積總發電量約11億度；預估2023年太陽能發電累計建置容量達338MW、成長26%，且自2024到2025年每年目標建置量成長率60%以上，以達成建置量1GW之目標。

儲能2023年底建置量可達約115MW，與去年相較成長率945%，預計2025年建置量將達500MW。用能方面，大同智能為國際電動車廠認證之充電座安裝商，隨著全球電動車銷量持續成長，預計今年電動車充電安裝業務量將達3倍成長。

綠電服務方面，大同集團為業界少數同時擁有再生能源發電業與再生能源售電業執照之能源服務商，預計今年綠電轉供量可達461萬度，持續向一年10億度綠電交易目標邁進，搶佔台灣綠電缺口高達近80億度的商機。

大同旗下大同世界科技提供地端到雲端的智慧整合服務，集團擁有300位軟體工程師，在醫美、汽車銷售、及製造業已有標竿客戶；利用AI生成式演算，大同世界科技從碳盤查到能源管理系統，盤點企業耗碳量，並利用電表用電資訊，提供企業最適之節能措施；語音機器人產品，可便利合作廠商分析客戶需求；同時大世科利用AI演算，擷取人臉，提供精確的門禁管理，並應用至防災等安全管理專案。目前大世科的智慧廁所在台灣市場為領先，今年銷售額可達倍數成長，資安相關業務銷售額則有2位數成長，雲端系統整合之銷售額將迎來3位數成長的推升。

擁有超過70年電力系統規劃與建置經驗的大同，是台灣唯一全系列電力產品設備製造商，電力事業群2023Q1營收為25.2億元，較去年同期成長14.7%，在積極爭取台電強韌電網建設的推進下，預期Q2營收仍能較去年同期成長，全年成長目標達20%。

重電事業部已取得大安變電所及冷卻水系統工程19.27億，依台電規劃，至2032年仍有27所多目標變電所統包工程商機，其他國內商機尚包含風電、太陽能、儲能系統相關設備的訂單及升壓站統包工程，以及69KV GIS、風機塔內66KV BLUE GIS國產化佈局；馬達事業部EV與台灣電動巴士三大製造廠之一共同開發城際巴士用250KW動力系統，目前已進入道路測試，預計2024年進入量產。

國際市場方面，大同重電事業部近期取得日本電力公司69KV 6MVA電力變壓器訂單，開啟新里程碑；馬達事業部與日本工營長期合作，雙方簽定水力用發電機設計製造協業契約，合作範圍擴大至10,000kVA水力發電機，預計今年大型水力發電機出貨將較去年成長5成，明年更較今年躍升，大型發電機營收占比未來將由5%激增至20%，成為大同馬達事業部未來營運的成長動能。

大同智慧型IP66軋鋼馬達獲《2022 台灣精品獎》，今年1月亦取得日本鋼鐵廠總金額逾美金200萬之訂單；電表事業部深耕日本有成，已是日本電力公司的智慧電表供應商，將強力爭取日本第二世代電表每年300萬具商機，同時大同亦為泰國大都會電力局智慧電表基礎建設的供應商之一，該案初期計畫建置11萬具，今年第3季將開始大量建置。