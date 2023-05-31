彰化市柯男經營鐵板燒店，因不想支付整修期間生產的龐大營建廢棄物處理費，徵詢在清潔隊上班的柯父，透過草仔埔垃圾轉運站王班長協助，只講一句我是「某清潔隊員」的兒子，前後就載了9車次近2公噸的垃圾到轉運站丟，事後遭檢舉調查。近日彰化地院判決出爐，王班長、柯員均遭貪汙圖利罪處有期徒刑1年4月，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，柯姓隊員的兒子鐵板燒店整修清出大量雜物，有鐵條、烤肉架、木牆隔板等廢棄物，因數量眾多柯員的兒子不願支付相關處理費，拜託老爸柯員協助，找上草仔埔垃圾轉運站的王班長協助。

由於垃圾場敦親睦鄰，會開放附近民眾進入轉運站丟棄垃圾，加上王姓班長指示值班人員放行，因此均未過磅就能進入轉運站，從2021年3月22日開始， 一路暢行無阻到 5月16日，丟棄的這9車次間，還會先通報傳送line語音訊息給王班長報備。

車上的駕駛載滿垃圾到轉運站門口表示「我是某某某的兒子」、「誰的師傅」，就能順利入內丟棄垃圾。期間有隊員質疑載運的家用垃圾太多，但在王班長的堅持下，仍硬闖傾倒成功，事後有民眾看不下去檢舉。

檢方調查，傾倒在轉運站的垃圾總重近2公噸，換算處理費用3萬7800元；法官審酌，王姓班長、柯姓隊員明知鐵板燒店屬於餐館業，即屬廢棄物清理法管理，拆除、裝潢及修繕施工中所產生的廢棄物即屬營建事業廢棄物，不得載運至垃圾轉運站傾倒，但竟共同圖利無視法令存在。

考量被告王、柯犯後坦承犯行，不法利益為3萬7800元，金額非高，且事後將堆置在轉運站的營建事業廢棄物全數載離；兼衡犯罪動機、目的、手段、所擔任犯罪角色等，依違反貪汙治罪條例公務員共同對主管事務圖利罪，各處王、柯有期徒刑1年4月，緩刑3年，並向公庫支付5萬元，可上訴。